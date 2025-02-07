ليلة شعر إمارتية.. تتويج الشاعر عبد الرحمن الحميري بلقب أمير الشعراء على مسرح الراحة بأبو ظبي

في ليلة بهيجة شهدها مسرح شاطئ الراحة بإمارة أبو ظبي، فاز الشاعر الإماراتي عبد الرحمن الحميري بالمركز الأول في الموسم الحادي عشر من مسابقة أمير الشعراء، وذلك في نهاية الحلقة الأخيرة من البرنامج التي أقيمت، مساء الخميس، وسط حضور جماهيري كبير، وتنافس قوي على اللقب، وعقب الإعلان عن اسم الفائز كرّمه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وألبسه وشاح الإمارة.

الشاعر عبد الرحمن الحميري من مواليد أبوظبي سنة 1992، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ويعمل مشرف عمليات في شركة بترول بأبوظبي، وله بعض القصائد المنشورة في صحف ومجلات محلية وإقليمية، وشارك في عدة أمسيات شعرية داخل الإمارات وخارجها.

وحصل الشاعر الحميري الفائز بالمركز الأول على لقب "أمير الشعراء"، و"بردة الشعر" و"الخاتم" الذي يرمز إلى لقب إمارة أبوظبي، وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي.

وهذا وكانت الشاعرة أسماء الحمادي (الإمارات) قد انضمت إلى القائمة النهائية، بعد أن جاءت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي بحصولها على 84 درجة من 100، لتنضم إلى عبدالرحمن الحميري (الإمارات)، وعبدالواحد عمران (اليمن)، وعثمان الهيشو قرابشي (المغرب)، والمختار صلاحي (موريتانيا)، ويزن عيسى (سورية).

ومنحت لجنة التحكيم أعلى درجات في الحلقة للشاعر عبد الرحمن الحميري وحصل على 28 درجة من 30، يليه عبدالواحد عمران (اليمن) بحصوله على 26 درجة، والذي جاء في المركز الثاني من المسابقة، في حفلها الختامي.

ويلقى برنامج أمير الشعراء الضوء على دور إمارة الشعر «أبوظبي» في تعزيز التفاعل والتواصل الشعري، باعتباره نافذة مفتوحة على آفاق الامتداد الثقافي للحوار بين الشعوب والثقافات، ومنارة في تعزيز الحراك الثقافي العربي، ومنبرًا يجمع أبناء لغة الضاد.

ويعزِّز برنامج أمير الشعراء دور الشعر والنقد في النهوض بالشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، ويسعى إلى اكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.

يشار إلى أنَّ الفائز بالمركز الأول حصل على لقب أمير الشعراء، وبردة الشعر التي تمثِّل الإرث التاريخي للعرب، والخاتم الذي يرمز إلى لقب الإمارة، وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم، وحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 500،000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 300،000 درهم، والفائز بالمركز الرابع على جائزة بقيمة 200،000 درهم، والفائز بالمركز الخامس على جائزة بقيمة 100،000 درهم.

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