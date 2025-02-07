بسبب الميراث.. القبض على موظف وأبنائه شرعوا في قتل شقيقه وأسرته بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على موظف وأبنائه الثلاثة، شرعوا في قتل شقيقه وزوجته، ونجليهما، بسبب خلافات على الميراث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى في حالة خطرة، الذين لايزالون تحت الملاحظة الطبية.

وردت إشارة لضباط قسم شرطة حلوان، من مستشفى الصفا، تفيد باستقبالهم رجل وزوجته مصابين وفي حالة خطرة، وبتر إصبع ابنهما، إثر مشاجرة مع شقيق الأول وأولاده.

بالانتقال والفحص من ضباط وحدة قسم شرطة حلوان، تبيّن أن المصابين كل من الزوج "حسين.م.ص"، وزوجته، وابنهما "عمر"، وأن وراء الواقعة "محمد.م.ص" وأولاده منير، وجمال، وصالح.

وكشفت تحريات مباحث حلوان، عن وجود خلافات على الميراث، منذ فترة طويلة بين المتهمين والمصابين، وفي يوم الواقعة حدثت بينهما مشاجرة، قام خلالها أحد المتهمين باستقلال سيارته ودهس عمه وزوجته وتسبب في بتر إصبع نجهما، في مشهد مأساوي أمام المارة، قبل أن يفر المتهمون هاربين.

وبالتحفظ على كاميرات المراقبة التي ر صدت الواقعة، تحدد هوية المتهمين والتي تم ضبطهم أثناء اختبائهم داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.