بالفيديو.. محاولة خطف لمحامي أمام المارة داخل «توك توك» بكفر الشيخ

شهدت منطقة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، واقعة قيام رجل وزجته بالاعتداء على محامي ويحاولان إرغامه على إمضاء وصلات أمانة بالإكراه بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل هذه الواقعة، بدأت أثناء مرور أحد ضباط مركز شرطة بيلا التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهدوا مواطنًا يستغيث أثناء استقلاله مركبة توك توك، فتمت مطاردته واستيقاف التوك توك.

وبالفحص تبين داخل التوك توك وجود طرف أول كلا من: "ليلي م" ربة منزل، و"إبراهيم أ" عامل زراعي، وطرف ثان "أحمد محمد ع" (محامي)، وبمناقشة الطرف الثاني صاحب الإستغاثة أقر بقيام الطرف الأول باصطحابه رغمًا عنه خلال تواجد بالشارع والتعدي عليه واصطحابه داخل مركبة توك توك ومحاولة ارغامه على توقيع إصالات إمانة بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول.

وبسؤال الطرف الأول أنكروا الواقعة وأفادوا بقيام المحامي بالتعدي على نجلتهم عن طريق صدمها بالسيارة خاصته أثناء سيرها بالشارع وتبادلوا الاتهامات.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 405 لسنة 2025 جنح قسم شرطة بيلا، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت ضباط مباحث القسم بالتحري عن الواقعة.