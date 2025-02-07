فلسطين.. دوي انفجارات متتالية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك دوي انفجارات متتالية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الشبان الفلسطينيين من ضواحي مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها.

كما اقتحم الاحتلال عزبة الطياح جنوب المدينة، ونشر جنوده في منطقة مسجد أبو الرب حيث عمارة الفاتح التي داهمها وفتش الشقق السكنية فيها.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من المشاة والآليات صوب مدينة طولكرم ومخيمها، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

كما واصلت قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، مع نشر فرق القناصة داخل المنازل والبنايات العالية في محيطه، مع مداهمتها للمنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.

وأعلنت وازرة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 47،583 شهيدا و111،633 جريحا، بالإضافة إلى عددا كبيرا من المفقودين تحت الركام.