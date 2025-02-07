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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من مخيم الفارعة بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر عائلات على النزوح من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الشبان الفلسطينيين من ضواحي مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها.

كما اقتحم الاحتلال عزبة الطياح جنوب المدينة، ونشر جنوده في منطقة مسجد أبو الرب حيث عمارة الفاتح التي داهمها وفتش الشقق السكنية فيها.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من المشاة والآليات صوب مدينة طولكرم ومخيمها، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

كما واصلت قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، مع نشر فرق القناصة داخل المنازل والبنايات العالية في محيطه، مع مداهمتها للمنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم وداهمت وفتشت عددا من المنازل، وجابت بآلياتها الشوارع الرئيسية التي تربط قرى وبلدات الشعراوية وصولا إلى ضاحية شويكة.

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