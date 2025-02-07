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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

(FAA): نتابع إجراءات المطارات التي تشهد حركة مكثفة بعد حادث تصادم الطائرتين في واشنطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من خلال بيانا لها، أنها تقوم بمتابعة كافة إجراءات المطارات التي تشهد حركة مكثفة للطائرات والمروحيات بعد حادث تصادم الطائرتين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

في ظل انتشار حوادث الطيران في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتتزايد إجراءات السلامة ومتابعة المطارات الأمريكية من الجهات المختصة بذلك. وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث جميع الضحايا، الذين لقوا حتفهم في حادث تصادم طائرتين إحداهما مروحية عسكرية في واشنطن.

وأعلنت إدارة إطفاء واشنطن أنه تم التعرف على هويات جميع ضحايا حادث التصادم والذين بلغ عددهم 67 شخصًا. ويمثل هذا الحادث أسوأ مأساة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

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