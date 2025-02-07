أوكرانيا.. قصف روسي بصواريخ جراد على ضواحي خيرسون جنوبي البلاد

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي نفذ قصفا بصواريخ جراد على ضواحي خيرسون بأوكرانيا.

وأضاف، أن صفارات الإنذار دوت 16 مرة في العاصمة الأوكرانية كييف خلال أقل من ساعتين. وطالب سلاح الجو الأوكراني السكان في كييف وبلدتي فيشنيف وبياركا بالبقاء في الملاجئ.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها أصبحت أكثر فعالية في مواجهة صواريخ ستورم شادو البريطانية وأتاكامز الأمريكية.

كما أشارت إلى أن القوات الروسية تقدمت في جميع مناطق العمليات العسكرية بجبهة القتال مع أوكرانيا.

وأمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية. وقد وقع الرئيس الأوكراني قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 85 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم رصد 85 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.