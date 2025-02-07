الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعين عسكريين لحزب الله داخل لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف موقعين عسكريين يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت.

وأضاف، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين عزة ورومين، كما شن غارات استهدفت منطقة البقاع.

وأمس الخميس، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون لرئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، إنه يجب تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.