البيت الأبيض: ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على أمريكا و إسرائيل

قال البيت الأبيض من خلال بيانا له، أن المحكمة الجنائية الدولية ادعت دون أساس مشروع على موظفين أمريكيين، كما أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأها نظام روما، وانخرطت في أعمال غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة أن تستهدف أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل.

وأضاف البيان، أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل لأن البلدين ليسا من أطراف نظام روما أو عضوين في المحكمة. وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.

وأوضح البيت الأبيض في بيانه، أن واشنطن ستفرض عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول

وشددت على أنه سوف يتم تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها فضلا عن أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وحسبما ذكر المسؤول الأمريكي في وقت سابق، إن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.