كارلا جاسكون تنسحب من حفل جوائز غويا الإسبانية

أعلنت الممثلة كارلا صوفيا جاسكون، المرشحة لجائزة الأوسكار، أنها ستتجنب حضور حفل توزيع جوائز غويا Goya الإسبانية، وهو ما يعادل جوائز الأوسكار في البلاد، يوم السبت المقبل في غرناطة، وذلك بعد ردود فعل عنيفة بسبب منشوراتها السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع "فارايتي"، أبلغ منتج فيلم "Emilia Pérez" الأكاديمية الإسبانية أنه إذا فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم أوروبي، فإن ميغيل موراليس من واندا فيجن وإنريكي كوستا من إيلاستيكا، المسؤولين عن توزيع الفيلم، سيتسلمان الجائزة على خشبة المسرح. ونظرًا لعدم ترشيحها شخصيًا، لم تتم دعوة جاسكون مباشرة إلى الحفل، ولكن تم التكهن سابقًا بأنها قد تحضر.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن القرار جاء بعد اتفاق بين الشركة المنتجة وبطلة الفيلم، حيث لا يزال لدى فيلم "Emilia Pérez" فرصة جيدة للفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي، حيث تم إغلاق التصويت على ترشيحات Goya في 24 يناير، قبل أن يتعرض الفيلم لانتقادات شديدة حول تصريحات جاسكون.

اندلعت هذه الفوضى عندما ظهرت تغريدات سابقة تحتوي على محتوى عنصري ومعادٍ للمسلمين والمثليين من حساب جاسكون على موقع X. وفي حين اعتذرت الممثلة وحذفت حسابها، إلا أن المقابلات اللاحقة التي ادعت فيها أنها ضحية "ثقافة الإلغاء" لم تؤد إلا إلى تفاقم الموقف.