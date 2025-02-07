السعودية تعلن عن إيفاد الأضاحي إلى مصر وفلسطين

عقدت، أمس الخميس، السفارة السعودية بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تسليم لحوم الهدي والأضاحي لمصر ودولة فلسطين العربية لعام 2025.

جاء ذلك بحضور كل من: السفير صالح بن عبد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر وسعد عبد الرحمن المشرف العام على مشروع إيفاد الأضاحي للمملكة العربية السعودية واللواء محمد رضا رئيس مجلس ادارة شركة لاكي تورز والسفير دياب محمد اللوح سفير فلسطين لدى مصر.

ومن جانبه قال سعد عبد الرحمن إن المملكة العربية السعودية تبذل مجهود كبير في مشروع إيفاد الأضاحي والذي يعد واجبا دينيا وأخويا للعالم الإسلامي وتقوم به المملكة لتسيير عملية الأضاحي والهدي للحجاج، أثناء أدائهم ركن الحج الأعظم، حيث يمتد عمر المشروع نحو 40 عاما ويستفيد منه نحو ٢٧ دول إسلامية للدول، ويعد مشروعا قوميا يتم على مليون متر مربع كما يقوم القائمين على المشروع بذبح ٢٣ ألف رأس في الساعة، كما يعد مشروع الأضاحي والهدي هو المشروع الأكبر للمملكة ولا يقتصر على الذبح وإيصال الأضاحي حسب بل تتوافق مع المتطلبات البيئية والمقاييس الشرعية تحت مراقبة ومتابعة شديدة وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار المشرف العام على مشروع الأضاحي أن السفارة السعودية قامت بتوقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 30،000 من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية و30،000 آخرين لدولة فلسطين، وللتأكد بأن الهدي وصل إلى مستحقيه والمستفيد النهائي سواء في مصر أو فلسطين.

وفيما وجهه السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى الحكومة السعودية على ما قدمته من إيفاد الأضاحي، خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، لافتا أن فلسطين عانت كثير خلال الفترة الماضية وتم تدمير البنية التحتية بالكامل فأصبحت غزة تعاني من نقص الغذاء والمياه والسكن بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وباتت تعول على أشقائها العرب في تخفيف حدة المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال السفير إن المملكة تساهم في إعانة الشعب الفلسطيني وتقدم الدعم السياسي للدولة، مشيرًا إلى أن موقف فلسطين موقف راسخ وثابت للمضي قدمًا على درب من الحرية لإقامة دولة القدس وهذا ما عبرت عنه القيادة، كما وجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على تلك المساعدات الإنسانية للتخفيف على أبناء فلسطين مؤكدا على أن مصر تتحمل مسؤوليتها تجاه غزة ليس فقط لمنع التهجير ولكن أيضا مواجهة المخططات الصهيونية وسط تعرض فلسطين إلى تهديد وجودي يستهدف إفراغ الأرض من مواطنيها.

وتابع أن نحو ١٦٠٠ فلسطيني عادوا إلى غزة برغم من أن تم تدمير مساكنهم وعدم توافر أي مقومات الحياة، مشيرا إلى أن فلسطين سوف تستمر لتعزيز مليون مواطن إلى أرضها.

فيما أكد اللواء محمد رضا على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والسعودية موجها الشكر إلى المملكة على رعايتها للشعب الفلسطيني وتنسيقها مع مصر لإيصال المساعدات لأهل غزة وخاصة الهدي والأضاحي، مشيرًا إلى أن مصر كانت على مستمر بداية من سفاجة وحتى دخول هذه الشحنة إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والسفارة السعودية اللذان بذول مجهود كبير لإيفاد هذه الشحنة إلى أهالي غزةً.