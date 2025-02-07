برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية في شباك فالنسيا

حقق فريق برشلونة فوزًا سهلًا على نظيره فالنسيا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب ميستايا، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تخطى برشلونة ريال بيتيس في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز عليه بخماسية مقابل هدف، بينما تأهل فالنسيا إلى ثمن النهائي، بعدما تغلب على أورينسي بثنائية دون رد.

مباراة برشلونة ضد فالنسيا

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف دون رد، حيث افتتح فيران توريس التسجيل مبكرّا بهدف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعزز فيرمين لوبيز تفوق الفريق الكتالوني بهدف ثالث في الدقيقة 23، ثم عاد توريس مجددًا ليسجل رابع الأهداف والهاتريك في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، اختتم لامين يامال الخماسية في الدقيقة 59، ليفوز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 5-0.

بذلك، تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا، ليرافق ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.