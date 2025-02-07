أ ف ب: أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية. وقد وقع الرئيس الأوكراني قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم.

وأمس الخميس، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 85 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم رصد 85 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية، ويتبادل الطرفان الهجمات الجوية بالمسيرات في ظل تقدك كبير للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن روسيا فقدت 845310 جنديا في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "كييف اندبندنت".