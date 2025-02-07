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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية

ترامب
ترامب
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن مسؤول بالبيت الأبيض قال أن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب وقع أمرا بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وحسبما ذكر المسؤول الأمريكي في وقت سابق، إن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

مسؤول بالبيت الأبيض ترامب المحكمة الجنائية الدولية