بالتسجيل والصناعة.. محمد صلاح يقود ليفربول لنهائي كأس كاراباو باكتساح توتنهام

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد توتنهام، ولعب المباراة حتى الدقيقة 82 لاستبداله بزمليه هارفي إيليوت، كما سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

صنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله كودي جاكبو في الدقيقة 34، بتمريرة عرضية متوسطة الارتفاع.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليفربول النتيجة بواسطة محمد صلاح، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

ليفربول يتأهل لنهائي كأس كاراباو بقيادة محمد صلاح

وعزز دومينيك سوبوسلاي تقدم الريدز بالهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم فيرجيل فان دايك الرباعية في الدقيقة 80.

كان ليفربول خسر من توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بهدف للا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

وفي مباراة الإياب، رد رفاق محمد صلاح بأربعة أهداف، ليصبح مجموع المباراتين 4-1، ويتأهل ليفربول إلى نهائي كأس كاراباو على حساب توتنهام، ويضرب موعدًا أمام نيوكاسل في النهائي.