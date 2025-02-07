وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام المخيم الكشفي الوطني بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد؛ ختام فعاليات المخيم الكشفي الوطني بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات في بورسعيد، في إطار الاحتفال بمرور 110 سنوات على تأسيس الكشافة المصرية.

شهدت الفعاليات مشاركة 1000 كشاف ومرشدة من جميع المحافظات، حيث تنافس المشاركون في أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز القيم الوطنية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور خالد عيسوي رئيس الإتحاد العام للكشافة والمرشدات، الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، الدكتور سيد حُزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وتعليقًا على الاحتفال بمرور 110 سنوات على تأسيس الكشافة المصرية، قال وزير الشباب: "هذا الاحتفال يعكس تاريخًا عريقًا للكشافة المصرية، التي كانت ولا تزال نموذجًا في العمل التطوعي والتربوي".

واستكمل الوزير: "نواصل تقديم كل الدعم لأنشطة الكشافة والمرشدات من خلال توفير البرامج التدريبية والمعسكرات التي تسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع".

وأردف «صبحي»: "أدعو جميع الشباب إلى الانضمام إلى الحركة الكشفية والاستفادة من برامجها التي تعزز روح التعاون والانتماء، حيث أن الكشافة ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل هي مدرسة لتعليم الالتزام والانضباط، وهو ما نحتاجه في بناء مستقبل مصر".

واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لكل المشاركين والمنظمين، مؤكدًا علي الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الكشفية في تنمية شخصية الشباب وتعزيز روح القيادة والتطوع لديهم، مقدمًا دعم بقيمة نصف مليون جنيه للعمل الكشفي.

وقام الوزير والمحافظ والسادة الحضور يتفقد كافة الأعمال الكشفية المنفذة بالمخيم الوطني للكشافة والمرشدات، سواء اليوم الوطني والورش وغيرها.



