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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انهيار سقف عمارة تحت الإنشاء بالمحلة.. صور

موقع الحادث
موقع الحادث
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شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى، مساء الخميس، إصابة 4 عمال  في حادث انهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بانهيار سقف عمارة سكنية تحت الإنشاء بمنطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انهيار سقف عمارة تحت الإنشاء على عدد من العمال تم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى المحلة العام.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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