لأول مرة في صعيد مصر.. محافظ سوهاج يفتتح بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أمس الخميس، بطولة كأس السوبر المصري لرياضة "البوتشيا" التي تقام لأول مرة بمحافظات الصعيد بنادي الإيمان لذوي الإعاقة بمدينة سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، والمستشار محمود زين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة.

وحضر الافتتاح أيضا النائب محمد لبيب، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة مي مازن، أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورشاد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مدارس أجيال المستقبل، والدكتور أشرف صفوت، وحسام مبارك، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشيا، ومحمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، مؤكدًا على دعم المحافظة المستمر لجميع الأنشطة المتعلقة بذوي الإعاقة، وأضاف أن إنجازات هذه الفئة المتميزة جاءت بفضل الإرادة والتصميم على العطاء، موجهًا تحية خاصة لأسر اللاعبين على دعمهم ورعايتهم لأبنائهم.

تتواصل منافسات البطولة على مدار يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير الجاري، بمشاركة 13 لاعبًا من أندية مختلفة مثل "البنك الأهلي، نادي شباب المنوفية، النادي القومي، نادي الإيمان بالقاهرة". وستُختتم البطولة غدًا الجمعة، بحفل لتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين.

تأتي هذه البطولة التى تستضيفها محافظة سوهاج كإحدى الفعاليات الرياضية الهامة التي تبرز مواهب وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعزز من دمجهم في المجتمع.

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