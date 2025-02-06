رعب وإثارة من عصور مختلفة في البرومو التشويقي لـ "المداح: أسطورة العهد"

طرحت منصة "شاهد"، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل هو الجزء الخامس والأخير من سلسة أجزاء مسلسل المداح.

شهد البرومو العديد من مشاهد الرعب الإثارة، حيث يظهر صابر المداح بعد عودته من الموت، ويدخل في صراع جديد من الجن حيث نتظهر غادة عادل بأكثر من شكل في عصور مختلفة، كما يظهر خالد الصاوي بلوك مختلف وجديد في عصور مختلفة أيضا.

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن

يشارك ببطولة المسلسل كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد من تأليف أمين جمال و إخراج أحمد سمير فرج.