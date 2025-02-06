محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك توتنهام.. فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الثاني في شباك توتنهام، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام توتنهام، إذ يقود الهجوم رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة خلال اللقاء، ثم أضاف الهدف الثاني لفريق ليفربول أمام توتنهام، ليسهم في هدفي المباراة حتى الآن، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح رفاق الفرعون المصري.

صنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله كودي جاكبو في الدقيقة 34، بتمريرة عرضية متوسطة الارتفاع.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليفربول النتيجة بواسطة محمد صلاح، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

أصبحت نتيجة مباراتي نصف نهائي كأس كاراباو حتى الآن 2-1، حيث خسر ليفربول من توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بهدف للا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

يواجه الفائز من مواجهة ليفربول ضد توتنهام، نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو، بعدما أطاح الأخير بفريق أرسنال من نصف النهائي.

هدف محمد صلاح في شباك توتنهام