عاجل.. ننشر أسماء 6 بحارة طاقم مركب جبل الزيت الغارق

حصلت البوابة نيوز علي اسماء طاقم المركب الغارق قبيل سواحل مدينة رأس غارب بمنطقة جب الزيت مساء الخميس، واكد مصدر ان عدد من كان علي متن المركب اثناء الغرق 6 من طاقمها وهم: عادل السيد محمود المعداوي، ريس بحري، 37 عامًا، وحامد محمود حامد المعداوي، بحري، 36 عامًا، نور الدين الحاج أحمد بحري 27 عامًا ومحمد صابر إبراهيم بحري، 27 عامًا والسيد محمد أحمد عثمان ميكانيكي 37 عامًا، ومحمد أحمد المصري بحري 27 عامًا،

وكانت فرق الانقاذ تمكنت من إلعثور علي 4 ناجين من طاقم اللنش المنكوب، وذلك قبيل سواحل رأس غارب، وجاري البحث عن اثنين آخرين، وجري نقل الناجين الي مستشفي رأس غارب.

وكانت المركب قد غرقت بالقرب من منطقة جبل الزيت. وتلقت السلطات بلاغاً من شقيق أحد البحارة على متن المركب، الذي أفاد بأن أخاه اتصل به وأخبره بأنهم يغرقون.

وحدد رسالة الاستغاثة، منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر. حيث ارسلت المركب المنكوبه رسالة استغاثة قبل أن تحتفي.

واكد شقيق احد البحارة ان سبب الغرق هو سوء الأحوال الجوية، واوضح ان المركب المنكوبة خرجت من السويس وتعرضت للغرق امام سواحل مدينة رأس غارب بمنطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الاحمر.



من جانبه، كلف رئيس مدينة رأس غارب بخروج لنشات إنقاذ وبحث، وذلك للبحث عن المركب.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن مراكب الإنقاذ تجري عمليات بحث مكثفة الان في المنطقة المشار إليها، مشيرا الي ان البحث جاري عن ناجين اثنين