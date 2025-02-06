أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس راقصة تُدعى “ هـ” 4 أيـام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليها النيابة اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق.

حبس راقصة بعد ضبطها في ملهى ليلي بالشيخ زايد

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها مع المتهمة عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.

وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حول الواقعة ونشاط المتهمة وتفحص مقاطع فيديو من حساباتها الشخصية.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة.