لانفصالها عن زوجها.. ربة منزل تقتل طفلها وتنتحر في البحيرة

شهدت قرية الناصر التحرير الشمالي التابعة لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث أقدمت ربة منزل على شنق نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، مما أدى إلى وفاته وبعد ذلك، قامت بتناول حبوب الغلال مما أسفر عن وفاتها على الفور، وذلك نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة إثر انفصالها عن زوجها.

تم التحفظ على جثتي الضحيتين تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل، ونجلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل منزلها، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال أهلية المجنى عليهم قدروا أن المجنى عليها تمر بحالة نفسية سيئة، نتيجة انفصالها من زوجها، وعلى إثر ذلك قامت بشنق نجلها، ثم قامت بمحاولة قطع شريان اليد وعقب ذالك تناولت حبوب الغلال حتى لقيت مصرعها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.