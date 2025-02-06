محمد صلاح يحقق رقمين مميزين بتمريرته الحاسمة أمام توتنهام

واصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ناديه ليفربول، بعدما صنع هدفًا في مباراة فريقه ضد توتنهام المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام توتنهام، إذ يقود الهجوم رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

صنع محمد صلاح هدف تقدم ليفربول على توتنهام لزميله كودي جاكبو في الدقيقة 34، بتمريرة عرضية متوسطة الارتفاع، ليتقدم رفاق محمد صلاح في الشوط الأول بنتيجة 1-0.



محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

بصناعته لهذا الهدف، حقق محمد صلاح رقمين مميزين: حيث أسهم بـ84 هدفًا أمام كبار أندية إنجلترا «التوب 6» في جميع المسابقات، وذلك بواقع (22 هدفًا) أمام مانشستر يونايتد، (19 هدفًا) أمام مانشستر سيتي، (19 هدفًا) أمام توتنهام، (13 هدفًا) أمام أرسنال، (12 هدفًا) أمام تشيلسي.

والرقم الثاني، هو صناعة محمد صلاح 10 أهداف للهولندي جاكبو مع ليفربول، ليصبح ثالث لاعب يصنع له +10 أهداف بعد السنغالي ساديو ماني 17 هدفًا والبرازيلي روبرتو فيرمينو 14 هدفًا.