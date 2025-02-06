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الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عاجل بالتفاصيل.. العثور على 4 ناجين من طاقم المركب الغارق في"جبل الزيت"

فرق الإنقاذ أثناء
فرق الإنقاذ أثناء البحث عن ناجون
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تمكنت فرق الانقاذ من إلعثور علي 4 من طاقم اللنش المنكوب احياء، قبال سواحل رأس غارب، وجاري البحث عن اثنين آخرين، وجري نقل الناجين الي مستشفي رأس غارب.

كانت المركب قد غرقت  بالقرب من منطقة جبل الزيت. وتلقت السلطات بلاغاً من شقيق أحد البحارة على متن المركب، الذي أفاد بأن أخاه اتصل به وأخبره بأنهم يغرقون.
وحدد رسالة الاستغاثة،  منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر. حيث ارسلت المركب المنكوبه رسالة استغاثة قبل أن تحتفي.
واكد شقيق احد البحارة ان سبب الغرق هو سوء الأحوال الجوية، واوضح ان المركب المنكوبة خرجت من السويس وتعرضت للغرق امام سواحل مدينة رأس غارب بمنطقة جبل الزيت شمال محتفظة البحر الاحمر.
 

من جانبه،  كلف رئيس مدينة رأس غارب بخروج لنشات إنقاذ وبحث، وذلك للبحث عن المركب.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن مراكب الإنقاذ تجري عمليات بحث مكثفة الان في المنطقة المشار إليها، مشيرا الي ان البحث جاري عن ناجين اثنين 
وجاري المتابعة ونشر التفاصيل حال ورودها

أحوال الجوية المركب الغارقة جبل الزيت مدينة رأس غارب