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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود "استورجي" لإنهاء حياته شنقا في العمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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أنهي استورجي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة استورجي مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور علي جثة استورجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة 

بعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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