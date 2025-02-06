“نصبولي فخ”.. مستندات قضية تكشف لغز إطلاق النار على محامي الحوامدية

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة تعرض محامي لمحاولة قتل عقب إطلاق النار عليه وهو في طريقه للمحكمة، بسبب مستندات قضية نزاع على عقارات بملايين الجنيهات.

نصبولي فخ.. أقوال المحامي الذي تعرض لإطلاق نيران بالحوامدية

خلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى “محمد.أ.ا” المحامي بأقواله حول الواقعة قائلًا، إنه خرج من منزله بمدينة الحوامدية صباحا متجها إلى محكمة البدرشين، وأثناء سيره فوجئ بسيارة تعترض طريقه وينزل منها شابان يحمل أحدهما سلاحا ناريًا، فقرر العودة للخلف سريعًا، ففوجئ بدراجة نارية تغلق الطريق خلفه لاحكام حصاره قائلًا: "نصبولي فخ وعملوا عليا كماشة" فأطاح بها وفر هاربًا بسيارته فطارده حامل السلاح الناري وأطلق صوبه عدة طلقات إلا أنها لم تصبه.

جانب من الواقعة

أوراق مهمة

وأضاف المحامي، أن المتهمين حاولوا قتله بسبب حمله لأوراق مهمة خاصة بقضية نزاع على عقارات وانهم رغبوا في سرقة تلك المستندات وأطلقوا النيران عليه لقتله ومنعه من الوصول إلى المحكمة.

قضية نزاع على عقارات وأراضي

أجرت مباحث الجيزة تحريات مكثفة حول الحادث وتم فحص مقطع الفيديو ونجحت في التوصل إلى هوية أحد المتهمين وتبين أن أحدهما كان يستقل الدراجة النارية وسقط منها عندما اصطدمت سيارة المحامي به وأصيب بكسر في الرجلين ونقله باقي المتهمون إلى المستشفى فتحفظت عليه قوات الأمن بعد اعترافه بالواقعة مع باقي المتهمين بتحريض من آخرين.

واعترف المتهم أنه نفذ الواقعة مع آخرين بعد تحريض عدة أشخاص حدد هويتهم بسبب تولي المحامي قضية نزاع على عقارات وأراضي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه وأن المحامي كان متوجها إلى المحكمة لحضور جلسة القضية والمتهمين حاصروه لسرقة مستندات وأوراق القضية منه.

فيديو مدته دقيقة و38 ثانية

حرزت النيابة العامة مقطع فيديو مدته دقيقة و38 ثانية يرصد الواقعة وظهر بآخر الفيديو مستقلي السيارة يحملون الشاب الذي سقط من اعلى الدراجة النارية ونقلوه الى المستشفى، وألقت مباحث الجيزة القبض على الشاب المصاب وعقب اعترافه بتفاصيل الحادث تم ضبط أحد المحرضين على ايذاء المحامي وسرقة المستندات وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار باقي المتهمين.