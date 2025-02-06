بن أفليك بديلا لـ مات ديمون في فيلم "Animals"

من المقرر أن يشارك بن أفليك في بطولة فيلم الإثارة القادم "Animals" على نتفليكس، والذي يقوم بإخراجه أيضًا. وكان من المقرر في الأصل أن يقوم صديقه القديم مات ديمون ببطولة الفيلم، لكنه اضطر إلى المغادرة بسبب تعارض الجدول الزمني مع ملحمة كريستوفر نولان القادمة "The Odyssey".

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "Animals" في لوس أنجلوس في أبريل المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم "The Odyssey" في مواقع مختلفة حول العالم في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وعلى الرغم من انسحابه من البطولة، يواصل ديمون دوره كمنتج للفيلم إلى جانب أفليك من خلال شركتهما Artists Equity، بالإضافة إلى المنتجين براد ويستون وكولين كريتون من شركة MakeReady، ويتولى مايكل جو وكيفن هالوران ولوسي ديمون مهام الإنتاج التنفيذي.