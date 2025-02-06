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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صرخة داخل العقار تنقذ طفلتين من تحرش سائق بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم الخميس القبض على سائق متهم بالتحرش بطفلتين داخل عقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط سائق أثناء محاولته التحرش بطفلتين داخل عقار عقب خروجهما لشراء الحلوي بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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