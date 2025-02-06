يالصور.. 24 حملة تفتيشية وتفقدية وتنظيمية لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة

شن جهاز السرفيس بالجيزة عدة حملات تفتيشية وتمشيطية مكبرة برئاسة اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى والرائد فوزى جاد نائب رئيس الجهاز ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ووليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم

وصل عدد الحملات إلى 24 حملة تفتيشية وتفقدية وتنظيمية على كافة قطاعات وأحياء محافظة الجيزة وجاء ذلك بناءاً على توجيهات محافظ الجيزة .

أسفرت الحملات عن ضبط عدد 208 حالة كما تم ضبط 17 سيارة وتنوعت المخالفات بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة زيادة

جاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد

رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة كلٍ من:حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم وجمال صلاح رئيس قطاع شمال و سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ومجدى صلاح رئيس قطاع وسط ومحمد فاروق المنسق العام لخطوط السير

شملت الحملات مناطق: "المنيب، شارع البحر الأعظم، ميدان الجيزة الرئيسى، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، كوبرى الخشب ميدان لبنان، عرابى، الكيت كات، الوراق، العامل الأول، البوهى ونزلة كوبرى العمرانية وخاتم المرسلين والمريوطية هرم، وفيصل وأعلى نفق اللبينى، الرماية، طريق المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد".

ووجه "لاشين" بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات.