مليون كشاف في مصر يعلنون من بورسعيد رفضهم لتهجير الفلسطينيين

أعلن كشافو مصر، مساء اليوم الخميس، رفضهم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأييدهم لكافة قرارات القيادة السياسية ووقوفهم رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

مليون كشاف في مصر يعلنون من بورسعيد رفضهم تهجير الفلسطينيين

جاء ذلك خلال المخيم الكشفي الوطني بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات في محافظة بورسعيد، بمشاركة 1000 كشاف ومرشدات من جميع محافظات الجمهورية، في إطار الاحتفالات بمرور 110 سنة على تأسيس الكشافة المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اعلان أكثر من مليون كشاف في مصر وقوفهم خلف القيادة السياسية في كل قرارات الدولة المصرية، مشيدا بموقفهم الوطني.