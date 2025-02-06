محمد صلاح يصنع هدف تقدم ليفربول على توتنهام في الشوط الأول.. فيديو

صنع النجم المصري محمد صلاح هدف تقدم فريقه ليفربول على توتنهام، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام توتنهام، إذ يقود الهجوم رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة أسهمت في تعادل الريدز أمام السبيرز في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب حتى الآن.

أسيست محمد صلاح

استحوذ ليفربول على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل الهدف الأول في اللقاء عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 34، بتمريرة عرضية متوسطة الارتفاع، ليتقدم رفاق محمد صلاح في الشوط الأول بنتيجة 1-0.

أصبحت نتيجة مباراتي نصف نهائي كأس كاراباو حتى الآن 1-1، حيث خسر ليفربول من توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بهدف للا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

يواجه الفائز من مواجهة ليفربول ضد توتنهام، نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو، بعدما أطاح الأخير بفريق أرسنال من نصف النهائي.