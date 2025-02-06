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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محكمة الأسرة تحسم النزاع.. رفض دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق

إسلام جابر
إسلام جابر
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قضت محكمة استئناف الأسرة بمجمع محاكم أكتوبر، اليوم الخميس، بقبول الاستئناف المقدم من السيدة "أ ح" شكلًا، وفي الموضوع برفض دعوى إثبات نسب الطفل المرفوعة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، كما رفضت المحكمة دعوى الزواج العرفي المزعوم.

تعود تفاصيل القضية إلى 22 أغسطس 2022، عندما حررت سيدة تدعى "أ ح" محضرًا بقسم الشرطة، تتهم فيه اللاعب بالزواج منها عرفيًا، وحملها منه، مدعيةً أنه استولى على عقد الزواج العرفي الذي يثبت حقوقها وحقوق الجنين، ورفض الاعتراف بهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشاكية، حيث وجهت للاعب تهمة الاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، وإنكار نسب الطفل.

عقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية للمحكمة، حيث قضت محكمة جنح الهرم، في يناير 2023، بمعاقبة إسلام جابر بالسجن لمدة عام مع الشغل، في القضية رقم 57069، بعدما اتهمته السيدة بالزواج منها عرفيًا وسرقة عقد الزواج وإنكار نسب الطفل، مع إلزامه بالمصاريف.

وبعد استئناف اللاعب على الحكم، قضت محكمة استئناف الأسرة اليوم برفض دعوى إثبات النسب، وإسقاط الادعاءات المتعلقة بالزواج العرفي.

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