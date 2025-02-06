ريال سوسيداد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

نجح فريق ريال سوسيداد في اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنويتا" ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

سيطر فريق ريال سوسيداد على الكرة في بداية المباراة، ونجح اللاعب أندير بارينتيخيا في قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 21، قبل أن يسجل بريس منديز هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 31، وشهدت المباراة تألق لافت من النجم الإسباني ميكيل أويارزابال حيث صنع هدفين اللقاء.

ريال سوسيداد يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

في الدقيقة 35 تلقى كاتينا مدافع فريق أوساسونا بطاقة حمراء، ليقضي على آمال فريقه في العودة للقاء، وسيطر الهدوء على أحداث اللقاء في شوطه الثاني، لتنتهي المباراة بفوز ريال سوسيداد بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز، ضمن فريق ريال سوسيداد التأهل إلى الدور نصف النهائي مع فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفي انتظار الفائز من لقاء فالنسيا وبرشلونة المقام حاليًا لاكتمال المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا.