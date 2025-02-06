عاجل.. شقيق بحار بمركب جبل الزيت الغارق يكشف التفاصيل

في تطور مأساوي، غرقت مركب في البحر الأحمر بالقرب من منطقة جبل الزيت. وتلقت السلطات بلاغاً من شقيق أحد البحارة على متن المركب، الذي أفاد بأن أخاه اتصل به وأخبره بأنهم يغرقون.

وحدد رسالة الاستغاثة، منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر. حيث ارسلت المركب المنكوبه رسالة استغاثة قبل أن تحتفي وعلي متنها عدد غير معلوم من البحارة.

واكد شقيق احد البحارة ان سبب الغرق هو سوء الأحوال الجوية، بينما لم ترد معلومات حتى الآن عن وجود ناجين أو ضحايا.

وقال شقيق احد البحارة ان "أخي اتصل بي وقال لي: الحقني، المركب بتغرق.

واكد مصدر بحري ان المركب المنكوبة خرجت من السويس وتعرضت للغرق نتيجة سوء الأحوال الجوية.



من جانبه، كلف رئيس مدينة رأس غارب بخروج لنشات إنقاذ وبحث، وذلك للبحث عن المركب.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن مراكب الإنقاذ تجري عمليات بحث مكثفة الان في المنطقة المشلر إليها، مشيرا الي ان البحث جاري عن ناجين محتملين.

وتشير المعلومات الاوليه إلى أن المركب كان يحمل عددًا من البحارة. ونأمل أن تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على ناجين في أقرب وقت ممكن.

وجاري المتابعة ونشر التفاصيل حال ورودها