حبس بلطجي بحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر بحبس بلطجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تم ضبطه وبحوزته مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية بمدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمن وفحص نشاطه.

القبض على بلطجي بحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر

جاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر، وبالفحص أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.