شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، المخيم الكشفي الوطني بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات في محافظة بورسعيد، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد

بمشاركة 1000 كشاف ومرشدات.. وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد

ويقام المعسكر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بمشاركة 1000 كشاف ومرشدات من جميع محافظات الجمهورية، في إطار الاحتفالات بمرور 110 سنة على تأسيس الكشافة المصرية.

وبهدف المخيم الكشفي الوطني إلي توطيد أواصر الصداقة الكشفية والإرشادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واكتشاف المواهب، وغرس القيم الايجابية في نفوس المشاركين.

وشهد المخيم مشاركة مرحلتي الكشافة والمتقدم والمرشدة والمرشدة المتقدمة بالجمعيات المركزية الأربعة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والإدارة العامة للهيئات، والإتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية.