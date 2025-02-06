عمره ساعات.. العثور على طفل حديث الولادة بالفيوم

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد العثور على طفل حديث الولادة ملقى داخل أرض فضاء، بالقرب من أحد الطرق الفرعية بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، عمره ساعات أقل من ٢٤ ساعه، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة اطسا، وأُودع الطفل داخل قسم الحضانات بمستشفى إطسا المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لحين إجراء التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأى معلومات أو مشاهدات تساعد فى الوصول إلى أسرة الطفل أو المسؤول عن إلقائه فى الزراعات.

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للتعرف على هوية الطفل والوصول إلى المسؤول عن إلقائه.