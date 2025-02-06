بحوزته 3 بنادق.. حبس تاجر أسلحة بالجيزة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس تاجر سلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته بنادق وأموال بمنطقة العجوزة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم، والتحري عن نشاطه.

وكان قد تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.