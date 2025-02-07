برعاية الرئيس السيسي. انطلاق "إيجبس 2025" 17 فبراير تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"

وزير البترول والثروة المعدنية:

مؤتمر ايجبس يتسم بطابع مختلف هذا العام

🟢 الرئيس القبرصي يشارك في افتتاح المؤتمر لأول مرة بدعوة من الرئيس السيسي

🟢توقيع اتفاقيات هامة بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي خلال "إيجبس 2025 "

🟢مؤتمر "إيجبس 2025".. منصة عالمية بمشاركة الوزراء وقادة قطاع الطاقة والشركات العالمية

🟢رئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة مع شركات الطاقة العالمية في ثاني أيام المؤتمر

🟢إيجبس 2025.. حدث استثنائي يعكس تكامل الحكومة المصرية في قطاع الطاقة

🟢ايجبس 2025 يشهد اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "،

وقال بدوى أن افتتاح المؤتمر هذا العام يشهد حضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بدعوة من الرئيس السيسي، حيث سيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025.

وأضاف الوزير أن ايجبس يتميز هذا العام بطابعه المختلف، والمشاركات التي تعكس التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، حيث يشْرُف المؤتمر بعقد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمائدة مستديرة موسعة في ثاني ايام الحدث مع شركات الطاقة العالمية اشارك فيها الي جوار زميلي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



و أوضح بدوى ان المؤتمر سيمثل نقطة انطلاق بنظرة شاملة لكافة موارد الطاقة بالتعاون بين قطاعى البترول والكهرباء كفريق عمل واحد لخلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر من خلال العمل التكاملى بين الوزارتين، مع التركيز على أهمية كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على مواردها والاستخدام السليم لها لخلق قيمة اقتصادية مضافة منها.



ونوه الى ان مؤتمر ايجبس 2025 سيشهد اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.



واكد سلمان أبو حمزة، النائب الأول لرئيس قطاع الطاقة بشركة dmg events الجهة المنظمة، على التأثير الجوهري لمؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 باعتباره منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة،

وقال: "سيكون مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 منصة هامة لدفع التحول العادل والمنصف في مجال الطاقة. وتحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، ستجمع نسخة هذا العام رواد الصناعة لتناول موضوع أمن الطاقة والاستدامة والتحول.



واضاف: "سيرحب حفل الافتتاح بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة بالرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص لمناقشة "سبل تشجيع التعاون والنمو في شرق البحر المتوسط"، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والتعاون في مجال الطاقة. "

وتابع سلمان: "تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، سيجمع مؤتمر ومعرض مصر للطاقة القادة وصناع القرار والمبتكرين لإطلاق العنان لفرص الاستثمار وتسريع التقدم التكنولوجي وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة".



متابعة الإستعدادات النهائية لتنظيم إيجبس 2025

فى سياق متصل، عقدت اللجنة التنفيذية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ( إيجبس 2025) اجتماعها اليوم برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور أعضاء اللجنة من قيادات قطاع البترول، وقيادات الشركات العالمية الراعية للمؤتمر، لإستعراض ومتابعة الإستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض التي تقام تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة " خلال الفترة من 17-19 فبراير الجارى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.