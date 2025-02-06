قيادي بالشعب الجمهوري: حالة من التوافق بين الحوار الوطني والحكومة

أكد محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمخرجات التي انتهت بهذا اللقاء.

وقال "سليمان" في بيان له، إن اللقاء شهد مناقشات مهمة بشأن تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، ضمن توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد، على أن هناك حالة لا مثيل لها من التوافق بين الحكومة والحوار الوطني في مختلف الملفات والقضايا التي يام مناقشتها على طاولة الحوار، حيث أصبح الحوار هو عنوان المرحلة الحالية للجمهورية الجديدة، ما ينعكس على التفاعل الإيجابي بين الحوار والحكومة في الخروج بعدد من المخرجات والتوصيات التي يتم ترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف أن الحوار الوطني نجح في أن يكون منصة لتبادل الرؤى وتسليط الضوء على مختلف الملفات التي تعني المواطن المصري في المقام الأول في مختلف الملفات، وهو ما ظهر في التوافق على العديد من الملفات التي نتجت عن مخرجات الحوار ووافقت عليها الحكومة.

وثمن "سليمان" مجهود الحوار الوطني في تعزيز ثوابت الأمن القومي، ودعم جهود الدولة وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.