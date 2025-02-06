"كانوا بيلعبوا".. تفاصيل سقوط طفلين من الطابق السادس بعين شمس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس تفاصيل سقوط طفلين من الطابق السادس بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، إذ تبين أن الطفلين يحملان الجنسية السودانية، وأنه أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس، اختل توازنهما وسقطا في منور العقار، فأصيبا إصابات بالغة.

سقوط طفلين من الطابق السادس بعين شمس

وتبين من التقرير إصابة الطفلين بكسور في الذراعين الأيمن والأيسر، وجروح بالقدمين، وتم عمل تثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية.

وخلال تحقيقات النيابة، قالت أسرة الطفلين أنهما سقطا من الطابق السادس، ولا يشتبهون في أحد جنائيًا، مضيفين أن طفليهما كان يلعبان أعلى الشرفة، فتسلقاها في غفلة منهما أثناء إعداد والدتهما الطعام.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى هليوبوليس، يفيد باستقبالها طفلين مصابين بكسور إدعاء سقوط من علو، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الطفلين أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس اختل توازنهما وسقطا في منور العقار فأصيبا إصابات بالغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.