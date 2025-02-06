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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انتقام عمرو سعد في البرومو التشويقي لـ "سيد الناس"

عمرو سعد
عمرو سعد
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طرحت قناة "mbc مصر"، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "سيد الناس"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل ، شهد البرومو العديد من الأحداث المشوقة التي تواجه بطل العمل عمرو سعد والذي يجسد شخصية شاب يدعى "جارحي"، ويخرج من السجن ويقرر الانتقام من الذين غدروا به.

تدور أحداث مسلسل “سيد الناس”، في إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا علي عقب

مسلسل “سيد الناس”، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوى ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

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