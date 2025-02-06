الصين تحذر: حروب التجارة والتعريفات الجمركية لن تجلب فوزاً لأحد

قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية لين جيان إن الصين تأسف بشدة وتعارض قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين، وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضاف جيان "موقف الصين ثابت ومتسق. لا يوجد فائز في حروب التجارة والتعريفات الجمركية"، مشيراً إلى أن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية أحادية الجانب تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحل مشاكل الولايات المتحدة في الداخل، والأهم من ذلك، أنها لا تفيد أياً من الجانبين، ناهيك عن العالم.

ووفقاً للمتحدث، تعد الصين واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مكافحة المخدرات سواء من حيث السياسة أو تنفيذها، لافتا إلى مادة الفنتانيل التي تعتبر مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، بينما قدمت الصين بروح من الإنسانية وحسن النية الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لهذه القضية.

وقال المتحدث إنه وبناءً على طلب الجانب الأمريكي، أعلنت الصين في عام 2019 عن قرار جدولة المواد المتعلقة بالفنتانيل رسمياً كفئة، لتكون بذلك أول دولة في العالم تقوم بذلك، فضلاً عن انخراط الصين أيضاً في تعاون مكثف في مجال مكافحة المخدرات مع الجانب الأمريكي، مضيفاً: "إن الإنجازات التي حققناها ماثلة أمام الجميع ليروها".

وتابع أن الولايات المتحدة بحاجة إلى النظر ومعالجة قضية الفنتانيل الخاصة بها بطريقة موضوعية وعقلانية بدلاً من تهديد الدول الأخرى بزيادات تعسفية في التعريفات الجمركية، مؤكداً أن التعريفات الإضافية غير بناءة ومن شأنها أن تؤثر وتضر بالتعاون في مجال مكافحة المخدرات بين الجانبين في المستقبل.

وأضاف قائلاً: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها، والحفاظ على الديناميكيات الإيجابية التي تم تحقيقها بشق الأنفس في التعاون في مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المطردة والسليمة والمستدامة لعلاقة الصين والولايات المتحدة."