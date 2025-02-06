"الدوما": تعاون روسيا مع الدول العربية أولوية في السياسة الخارجية

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن تعزيز العلاقات مع الدول العربية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في السياسة الخارجية لبلاده، مشددًا على أن نهج موسكو في هذا الإطار يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض ازدواجية المعايير.

وفي تصريح نشرته سفارة روسيا في القاهرة، أشار فولودين إلى الأهمية الكبيرة التي توليها موسكو لتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان الروسي والبرلمان العربي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون البرلماني.

ودعا فولودين رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، وأعضاء البرلمان إلى المشاركة في المؤتمر الدولي "تطوير البرلمانية"، الذي من المقرر انعقاده في موسكو خلال الصيف المقبل، مقترحًا تخصيص ندوة خاصة ضمن أعمال المؤتمر لمناقشة سبل توطيد العلاقات بين روسيا والدول العربية.