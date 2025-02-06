الصين تتصدى لضغوط واشنطن وتحذر: لا لتهجير الفلسطينيين ولا لوصاية أمريكا على غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن ممارسة الضغط على الصين ليست الطريقة الصحيحة التي يجب على الولايات المتحدة اتباعها في إدارة علاقاتها مع بكين، مشيرًا إلى الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.

وفي سياق آخر، شدد لين جيان على موقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الصين تعارض التهجير القسري لأهالي غزة، وتؤمن بأن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" هو الأساس لحكم غزة بعد الصراع.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي ، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن "سيطرة" الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة مثل الأردن ومصر.

وأضاف المتحدث الصيني: "نأمل أن تستغل الأطراف المعنية فرصة وقف إطلاق النار لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط."