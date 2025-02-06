سياحة الشيوخ توافق على اقتراح تطوير محمية كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف





وافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وأدى سنور بمحافظة بنى سويف، وتوفير طريق ممهد ولوحات إرشادية للوصول إليها، ومن ثم تكثيف الجهود الترويجية لتسويق المحمية كموقع فريد للسياحة البيئية وسياحة الكهوف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلى كل من وزارات البيئة والسياحة والآثار والتنمية المحلية.

أستعرضت النائبة هيام فاروق، تفاصيل المقترح الذي تقدمت به، موضحة أن محمية كهف وادى سنور تعتبر من أحد الكهوف النادرة عالمياً، ولا يوجد مثيل لها فى العالم سوى كهف فى ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكهف بلبنان ، وهى كهوف طبيعى به تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين، ووفقاً لعلماء الجيولوجيا يرجع تاريخ الكهف إلى العصر الأيوسينى الأوسط، وقد تم الإعلان عن الكهف رسمياً كمحمية طبيعية سنة 1992.

وتابعت أن الكهف يعتبر فرصة رائعة لتنشيط السياحة البيئية فى محافظة بنى سويف، مضيفة أن أن الوصول إلى المحمية ليس بالأمر السهل عبر مدقات غير مرصوفة داخل الصحراء، وسط غياب للوحات الإرشادية كدليل للوصول إليه، كما أن الكهف يحتاج لعمليات ترميم، وبالفعل قامت وزارة البيئة بالبدء فيها إلا أنه لا يوجد تاريخ معلن للانتهاء من أعمال الترميم ، مشيرة إلى أنه لا يوجد بالكهف مدخل آمن للزوار .

و ثمن ممثلى الحكومة مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأشاروا إلى أهميته.

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بضرورة وضع جدول زمنى واضح للانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وأدى سنور، وذلك من خلال التنسيق مع كل الوزارات المعنية .

كما أوصت بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى للتوصية بتخصيص الاعتماد المالى لمشروع ترميم كهف وأدى سنور كأحد المشروعات المتعثرة .

