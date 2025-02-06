رسميا .. سيراميكا كليوباترا يخطف رضا بوبو لاعب بيراميدز من المصري

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في خطف محمد رضا بوبو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وتعاقد معه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب وناديه السماوي.

وكان محمد رضا بوبو قد اقترب بشدة من الانتقال إلى المصري البورسعيدي، ولكن تدخل مسئولو سيراميكا كليوباترا ونجحوا في الحصول على توقيع اللاعب وموافقة ناديه على إعارته لنهاية الموسم، ليكون أحد صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراته الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام سموحة، اليوم أمام فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فاركو في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق أحمد ناصر، قبل أن يتعادل إسلام عيسى لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني بدأ فاركو بشكل قوي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الواحدة والخمسين من تسديدة ارضية قوية عن طريق نجمه المتألق محمد فخري.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة التاسعة عشر يحتل بهم المركز الخامس، ورفع فاركو رصيده إلى النقطة الثامنة عشر ويصل إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة المحلية.