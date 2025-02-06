إذا كنت تعانى من الأنيميا.. عليك تناول هذه الأطعمة

يعانى البعض من الأنيميا بسبب ضعف نسبة " الهيمو جلوبين " والتى قد تسبب امراضا كثيرة نستعرض اسباب الانيميا وكيف يمكن تجنبها وفق نصائح خبراء التغذيه والصحة .

أسبابها

تتلخص اسباب الانميا فى الاتى :

نقص الهيمولوحبين اذ يعد مكون اساسى من مكونات كرات الدم الحمراء ويمثل حوالي 94% من مكونات كرات الدم الحمراء الجافة.

تجنبا للانميا يجب تناول هذه الاطعمه وفق خبراء الصحة والتغذيه

اولاأ: الاكثار من تناول الاطعمة الغنيه بعنصر الحديد " الكبدة ، اللحم الاحمر اللوز والتمر والمحار " والتى تحتوى على جزئيات الهيموجلوبين

ثانيا: الاكثارمن تناول الاطعمة الغنيه بفتامين ج : " البرتقال ، والليمون ، والطماطم "

ثالثا: الاكثار من تناول الاطعمة الغنيه بحمض الفوليك : حمض الفوليك احد انواع فيتامين ب وهو هام جدا لتنشيط خلايا الدم الحمراء ومن الاطعمة الغنية به " الارز ، الفول السودانى ، الكبدة "

رابعا . البنجر: غنى بعنصر الحديد وعنصر البوتاسيم الذى يساهم فى علاج الانميا وينصح بتناوله على طريقتين اما بطهيه ثم تركه ليبرد ثم تقشيره وتناوله واما بعمله كمشروب مع ثلاثة جزرات وواحدة من البطاطس

خامسا . الرمان : يحتوى على نسبة عاليه من عنصرى الحديد والكالسيوم فضلا عن السكريات التى تساهم فى زيادة تدفق الدم وتزيد من نسبة الهيموجلوبين التى تعالج الانميا وينصح بتناول كوب من عصير الرومان يوميا على الافطار