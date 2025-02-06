آية سماحة ونسرين أمين ضيوف شرف "أشغال شقة جدا"

طرحت قناة “mbc مصر”، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "أشغال شقة جدا"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث يعد المسلسل الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

شهد برومو المسلسل تواجد العديد من ضيوف الشرف ومن أبرزهم الفنانة آية سماحة، والفنانة نسرين آمين بجانب عدد أخر من النجوم، حيث يواصل بطلي المسلسل هشام ماجد وأسماء جلال في معاناتهم في البحث عن مربية لأطفالهم.

المسلسل بطولة كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.